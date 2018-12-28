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У США помер відомий актор

28.12.2018

В США умер известный актерАктор зіграв у фільмі Славні хлопці.

У Лас-Вегасі у США помер актор Френк Адоніс, відомий по фільму Славні хлопці. На момент смерті йому було 83 роки. Про це пише Fox News.

Відомо, що в останні кілька років чоловік страждав хворобою нирок. За тиждень до смерті його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

До числа найбільш відомих ролей Френка Адоніса входять фільми Славні хлопці, Пес-привид, Шлях самурая, Скажений бик, Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин.

Він також зняв єдиний фільм, створений у жанрі кримінального бойовика – Смертельний шлях.

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