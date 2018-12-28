У США померла астроном, створювала телескоп Хаббл

Вона була першою жінкою, яка займала керівну посаду в NASA.



У США померла астроном Ненсі Грейс Роман, яка брала участь у створенні телескопа Хаббл. Про це в п’ятницю, 27 грудня, повідомило агентство Associated Press.

Родичка Роман уточнила, що вчений померла в ніч на Різдво після тривалої хвороби. Їй було 93 роки.

На сайті NASA зазначено, що в 1949 році Роман отримала докторський ступінь з астрономії в Чиказькому університеті, а в 1959 році прийшла працювати в агентство. Тут вона, крім інших проектів, займалася створенням Хаббла, який запустили в космос в 1990 році.

Вчений покинула NASA в 1979 році, після чого працювала за контрактом на Центр космічних польотів Годдарда при агентстві.