Німеччина істотно скоротила експорт зброї

Експорт скорочується вже третій рік поспіль.



Експорт озброєнь з Німеччини в 2018 році різко скоротився. Станом на 13 грудня, ФРН поставила за кордон зброю та інші військові товари на суму до 4,62 млрд євро, повідомило міністерство економіки країни у відповідь на запит депутата бундестагу Омида Нурипура з партії Союз 90/зелені. Дані цього документа оприлюднило в п’ятницю, 28 грудня, агентство dpa.

Показник аналогічного періоду 2017-го склав 6,24 млрд євро. Таким чином, експорт озброєнь скорочується вже третій рік поспіль. В останній раз зростання відзначався в 2015 році, досягнувши рекордного показника в 7,86 млрд євро.

Відповідно міністерству економіки ФРН, лідером по закупівлях німецької зброї є Алжир (802 млн євро), за ними йдуть США (506 млн євро), Австралія (432 млн євро) і Саудівська Аравія (416 млн євро).