З норвезького музею пропали картини Мунка

З 1952 року роботи зберігалися без належної охорони



З музею Стенерсена в Осло пропали шість робіт норвезького першопрохідника експресіонізму Едварда Мунка, але в установі цього не знали: пропажу виявили під час розслідування про інших полотнах журналісти газети Dagbladet.

У різні роки пропали 34 картин Мунка, який відомий в першу чергу як автор “Крику”. Ця картина вважається найпопулярнішою в світі після “Мони Лізи” Леонардо да Вінчі.

Пропали “Смерть Марата”, “Омега плаче”, “Плаче дівчина у ліжку”, “Портрет фру Р.”, “Зоопарк-Берлін” і “Оге Крістіан Гирлефф”.

Співробітники музею перевірили сховище, але перераховані роботи там не знайшли. До 1994 року у зборів Стенерсена не було свого будинку.

Навесні 2012 року “Крик” продали на Сотбіс за $119,9 млн.