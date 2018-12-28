Без Саакашвілі: що залишилося від партії Міхо



Напередодні виборів можна побачити самі несподівані союзи і співробітництво, коли партії і кандидати активно шукають собі спонсорів і симпатиків, намагаючись використовувати все, що принесе їм кілька додаткових відсотків підтримки. Втім, в українських реаліях часто відбувається все з точністю до навпаки, і проекти починаються розпадатися. Яскравий приклад — «Рух нових сил», головним ідеологом якого є вигнаний з України Михайло Саакашвілі. Про недавньому розкол і чому частина партійців повів за собою колишній соратник Міхо, народний депутат Юрій Дерев’янко, дізнавався «Апостроф».

Після того, як Саакашвілі довелося покинути Україну і влаштуватися в Амстердамі, його партія «Рух нових сил» практично зникла з політичної карти України. В першу чергу, це наслідок втрати харизматичного і впізнаваного лідера. Незважаючи на те, що партійці РНС беруть участь у різних акціях, але це носить, швидше, епізодичний характер.

Але Саакашвілі не був би Саакашвілі, якщо б навіть перебуваючи за межами України, не вчинив гучний скандал. Мова йде про нову програму «Джокери» на телеканалі ZIK, ведучим якої став Саакашвілі.

Перший випуск був присвячений лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко, після чого на своїй сторінці в Facebook грузинський політик звинуватив канал в маніпуляціях.

«У зв’язку з тим, що люди сприймають мене як співавтора цього циклу передач, я вимагаю у телеканалу ZIK зняти його з ефіру або перемонтувати його так, щоб виключити участь у ньому. Я не дозволю використовувати моє ім’я для пропагандистських маніпуляцій. Також я вимагаю припинити рекламувати телепроект таким чином, щоб у людей складалося відчуття, ніби саме я його автор», — сказав він.

Сам же канал спростував такі звинувачення, дорікаючи самого Саакашвілі в маніпуляціях. Також канал натякнув на політичну ангажованість Саакашвілі, заявивши, що той уклав союз з Тимошенко.

«Очевидно, відмова Саакашвілі в подальших зйомках, можливо, свідчить не тільки про його «підпорядкованості» Юлії Тимошенко. Одна з таких програм, над якою працюють журналісти, — про чинного президента України Петра Порошенка. Тому, розриваючи відносини з ZIKом, Саакашвілі, можна припустити, що «підіграє» і Банкової», — йдеться в заяві каналу.