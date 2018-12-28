Стало відомо, скільки жителі Канади витрачають на коноплю

Підраховані витрати за два тижні.



Протягом перших двох тижнів з моменту легалізації марихуани в Канаді її продали на 43 мільйони доларів. Про це свідчать дані, оприлюднені Статистичним агентством Канади.

“Продажі в магазинах марихуани протягом перших двох тижнів з часу легалізації досягли 43 мільйонів доларів”, – зазначили в Статистичному агентстві.

У відомстві додали, що тренди роздробу будуть змінюватися, оскільки нові магазини продовжують відкриватися і ринок ще не стабілізувався, що виражається, зокрема, в дефіциті продукції в багатьох регіонах.

Примітно, що в самій маленькій канадської провінції Острів Принца Едуарда було продано найбільше марихуани в перерахунку на душу населення. Всього в провінції офіційно продано марихуаносодержащих товарів на суму в $1,4 мільйона, враховуючи, що населення провінції складає 152 тисяч осіб, кожен її мешканець придбав марихуани як мінімум на $8.

Як відомо, 17 жовтня Канада стала другою державою в світі, яка на національному рівні легалізувало вживання марихуани.