Хакери викрали дані перебіжчиків з Північної Кореї

Дані викрали в Південній Кореї.

Нинішня витік даних – наймасштабніша. Громадяни, персональні дані яких були скомпрометовані, повідомлені про інцидент.

Невідомі хакери отримали доступ до особистих даних 997 вихідців з КНДР, які втекли раніше в Південну Корею.

Відзначається, що витік стався в результаті віддаленого злому комп’ютера державного центру поселення Ханавон, що займається питаннями адаптації перебіжчиків з КНДР.

“Один з робочих комп’ютерів в Ханавоне провінції Кенсан-Пукто виявився заражений шкідливим кодом. Зловмисникам в результаті стали доступні зберігалися на його жорсткому диску файли з особистими даними майже однієї тисячі колишніх громадян КНДР. Після інциденту влада провели масштабну перевірку інших центрів, але кіберзагроз у них виявлено не було”, – йдеться в повідомленні.

Всього в Південній Кореї налічується 25 Ханавонов, які надають допомогу і підтримку 30 тисячам проживають в країні перебіжчикам.

За даними минобъединения, нинішня витік – наймасштабніша. Громадяни, персональні дані яких були скомпрометовані, повідомлені про інцидент. Відповідні органи почали розслідування, в ході якого спробують встановити зловмисників.