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У Таїланді на екс-депутата Дмитра Носова напав чоловік з тесаком

28.12.2018

В Таиланде на экс-депутата Дмитрия Носова напал мужчина с тесаком

У Таїланді росіянин з тесаком напав на колишнього депутата Держдуми Дмитра Носова. Про це екс-депутат розповів у своєму Интстаграме.

За його словами, інцидент стався під час тренування. Чоловікові не сподобалося, що Носов виконував вправи поряд з його дівчиною. Екс-депутат розповів, що йому вдалося за допомогою силових прийомів заспокоїти обуреного росіянина на деякий час.

 

«Але буквально через три хвилини він увірвався з ножем в приміщення, де були жінки і діти! І почав кричати, що мене вб’є», — розповів депутат.

Чоловіка затримали співробітники правоохоронних органів.

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