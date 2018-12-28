У Таїланді на екс-депутата Дмитра Носова напав чоловік з тесаком

У Таїланді росіянин з тесаком напав на колишнього депутата Держдуми Дмитра Носова. Про це екс-депутат розповів у своєму Интстаграме.

За його словами, інцидент стався під час тренування. Чоловікові не сподобалося, що Носов виконував вправи поряд з його дівчиною. Екс-депутат розповів, що йому вдалося за допомогою силових прийомів заспокоїти обуреного росіянина на деякий час.

«Але буквально через три хвилини він увірвався з ножем в приміщення, де були жінки і діти! І почав кричати, що мене вб’є», — розповів депутат.

Чоловіка затримали співробітники правоохоронних органів.