ЗМІ дізналися, як відпочиває молодша дочка Порошенко

Молодша дочка президента України Олександра Порошенко, студентка Університетського коледжу Лондона (UCL — University College London), відпочиває від навчання на курорті Зельден в Австрії зі своїми одногрупниками. Як повідомляє видання «Країна», студенти коледжу повернуться до навчання 7 січня 2019 року, а поки у них зимові канікули.

Так, Олександра Порошенко близько тижня провела на гірськолижному курорті Зельден разом з одногрупниками. Середня ціна номера в тризірковому готелі курорту – 6 500 грн/добу, а в п’ятизірковому – 16 500 грн/доба.

«Саша дуже дружна зі своєю групою в університеті. З нею разом в Університетський коледж Лондона надійшли кілька дівчаток, з якими вона вчилася в «Конкорд коледжі». Тому їй трохи простіше адаптуватися до студентського життя. Після Австрії вона планувала поїхати в Україну, щоб взяти участь з батьками у новорічних заходах і на православне Різдво повернуться в Лондон, так як розпочнеться другий семестр», — розповів співрозмовник видання з оточення сім’ї президента.

Саша Порошенко провела канікули на австрійському курорті Зельден from Страна.иа on Vimeo.

Як повідомляв SKELET-info, Олександра та Євгена Порошенко продовжили вчитися у Великобританії, а після отримання освіти мають намір повернутися в Україну. Дівчата надійшли в University of the Arts in London і University College London (UCL) на спеціальності Анімація і Економіка.

Нагадаємо, також, що в Україні 133 чиновника національній системі освіти воліють закордонну і витратили на навчання своїх дітей за кордоном 35,5 млн гривень у минулому році.