Нетаньяху помститься за виведення військ США з Сирії та посилить бомбардування Дамаска

Її кульмінацією 20 грудня стала відставка міністра оборони Джеймса Мэттиса. У своєму листі про відставку Мэттис зосередився на зраді Вашингтоном своїх союзників. У той же час, лист містив дуже небагато деталей — це вказує на те, що генерал Корпусу морської піхоти відчував певні труднощі при розумінні того, що інтереси Америки можуть дещо відрізнятися від інтересів безпомічних, непотрібних і фальшивих союзників типу Ізраїлю та Саудівської Аравії.

Ці дві держави — експерти у тому, що стосується маніпулювання важелями влади у Вашингтоні і американськими засобами масової інформації. Мэттис, звичайно, віддає належне тому, що мати союзників значить у воєнний час мати множник сили. Але він не розуміє, що в інший час вони — тягар, оскільки союзники формують у вас обов’язок вплутуватися у війну задля їх інтересів, а не у відповідь на порушення якого-небудь реального національного інтересу.

ЗМІ відразу ж вишикувалися в захист Мэттиса. У п’ятницю, 21 грудня, газета The New York Times розмістила редакційну статтю, озаглавлену «Джим Мэттис був прав». Неоконовские твіттер-акаунтів спалахнули від обурення. Видатні рупори «диванно-яструбиної» зграї Девід Фрам і Білл Крістол, поряд з іншими, писали твіти про те, що кінець близький.

Напередодні драматичного оголошення Мэттиса преса розв’язала війну проти президентської адміністрації з приводу відходу з Сирії та у зв’язку з вірогідним скороченням контингенту в Афганістані. На наступний день після заяви президента на стрічці агентства Reuters з’явилася стаття під заголовком: «Своїм відступом у Сирії Трамп дає різкий відсіч своїм провідним радників і завдає удар у спину американським воєначальникам». Було б складно уявити собі те, як в одну порівняно короткий пропозицію вдалося впихнути стільки лайна. «Відступ», «дає різкий відсіч» і «удар в спину» — це не ті слова, які призначені для передачі скільки-небудь об’єктивної оцінки того, що відбувається з близькосхідної політики США. Замість цього вони мають на увазі ось що: «Ей, цей придурок у Білому домі знову облажався!».

Задумайтеся на хвилинку про ту порядку денному, яку явно проштовхує Reuters. Агентство підтримує протиправне і антиконституційне вторгнення США до Сирії, головною заявленою метою якого було усунення тієї терористичної організації, яка вже, в основному, була усунена. Але набагато рідше згадували те, що метою вторгнення була зміна режиму законної влади в Дамаску і видворення з країни головних союзників цієї влади. Reuters стверджує, що перебування американських військ в Сирії було б гарною річчю і для США, і для їх «союзників» в регіоні — навіть якщо немає ніякої можливості «перемогти» і якщо відсутня стратегія виходу.

Reuters, мабуть, засновує свої оцінки на колективному судженні групи «провідних радників», які є ініціаторами війни, яких весь інший світ і багато американців вважають психопатами, а може бути, навіть божевільними. А є ж ще і переваги «ударенных в спину» генералів — таких, як Мэттис, який персонально, своєю кар’єрою, зацікавлений у підтримці постійного стану війни. І якщо ви хочете знати, що думають про військові триваючої війни, то запитайте про це сержанта або рядового — але ніколи генерала. Ці сержанти і рядові скажуть вам, що їм остогидли нескінченні заморські відрядження, які не ведуть ні до чого хорошого.

Редакційна стаття в The New York Times 20 грудня () також дає вам зрозуміти, що редактори цієї газети незадоволені рішенням Трампа. Заголовок говорить: «Відхід США розглядається як зрада курдів і благо для ИГИЛ*». Вони також опублікували редакційну «Рішення Трампа піти з Сирії викликає тривогу. Просто запитайте його радників».

Недалеко пішла і The Washington Post. Вона негайно розмістила статтю одного з ніколи не служили в збройних силах «диванних яструбів» — Макса Бута, якого Кейтлін Джонстоун назвала «Людиною, яка завжди в усьому помилявся». Цей матеріал називався «Сюрприз Трампа з відходом з Сирії — гігантський різдвяний подарунок нашим ворогам», який склав пару неймовірного матеріалу автора, свого часу послав куди подалі ЄС, — Вікторії Нуланд. Його назвали «Єдиним твітом Трамп знищує політику США на Близькому Сході». Якщо хто-небудь визнає Бута і Нуланд — при їх повної і беззаперечної лояльності Ізраїлю — об’єктивними авторитетами по Близькому Сходу, то я буду сильно здивований. Але поряд з ними ще й Фред Хайэт, автор редакційних і передовиць. Він стоїть на тих же етичних і філософських позиціях. Всі вони, звичайно, віддані сіоністи, а тому вважають за необхідне повторювати велику брехню про те, що відбувається в регіоні. Як в 1941 році сказав Йозеф Геббельс, «…якщо брешеш, то брехати треба по-крупному і дотримуватися цього …навіть ризикуючи виглядати безглуздим».

Коментарі до цих статей, передовицам і редакційним в Post і Times були на межі істерії. Іноді здавалося, що читачі дійсно вірять, ніби Трамп слід наказам російського президента Володимира Путіна. І те, що вселяє занепокоєння Reuters, Times, і Post — всього лише верхівка айсберга. Мейнстримовские новинні телеканали об’єдналися в засудженні нахабства президента, який, можливо, дійсно спробує припинити війну. Я знайшов лише один позитивний коментар, в якому схвалювався той крок Трампа, якого давно вимагали альтернативні ЗМІ.

Можна згадати, що істеблішмент називав поведінка Трампа «президентським» двічі — коли він наказував завдати ударів крилатими ракетами по Сирії на підставі неправдивих розвідувальних даних. «Глибинне держава» хоче крові. Не помиляйтеся в цьому. Воно абсолютно не зацікавлене у «відступі». І Трамп не отримає майже ніякої підтримки від конгресу — крім, хіба що, від давніх критиків американської політики щодо Сирії сенаторів Ренда Підлоги і Майка Лі, а також члена Палати представників Тулса Гэббард, які вже схвалили його крок.

Аргументи, що наводяться з метою розкритикувати ініціативу Трампа, загалом-то, були порожніми словами. В перших же рядках тексту агентства Reuters стверджується, що перегляд політики «приголомшило законодавців і союзників». «Наказ про звільнення з Сирії — це рішення, яке перевертає американську політику на Близькому Сході. Результатом цього, кажуть колишні і діючі чиновники, опитані у зв’язку з цим рішенням, стане посилення позицій Росії та Ірану і залишає невирішеною завдання усунення ризику відродження Ісламської держави, що втратило всю свою територію, крім малого шматочка». У статті цитується анонімне джерело в Пентагоні, який висловив думку про те, що «…рішення Трампа в Пентагоні всі вважали вигідним для Росії, а також для Ірану. І ті, і інші використовували свій вплив на сирійську владу для того, щоб посилити свій вплив у регіоні. Іран також посилив свою спроможність поставляти озброєння ліванської Хезболлі, щоб вона застосовувала їх проти Ізраїлю». Коли його запитали про те, хто отримав вигоду від висновку, чиновник Пентагону, який говорив на умовах анонімності, відповів: «Геополітично — Росія. Регіонально — Іран».

Інший так званий експерт з Інституту Близького Сходу Чарльз Лістер, якого процитували в статті, говорить: «Воно (рішення — З. Д.) абсолютно рве на частини більш широку стратегію Америки в Сирії, але, можливо, і центральне положення політики адміністрації Трампа, а саме — стримування Ірану».

Тель-Авів також гаряче виступає проти Трампа, стверджуючи, що цей крок знизить безпеку Ізраїлю. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху пообіцяв збільшити кількість повітряних ударів по іранських цілях у Сирії в якості додаткової міри безпеки, що компенсує американське зрада. Зазвичай, ліберально налаштовані американські євреї завжди приєднувалися до криків «тримай-лови» щодо Трампа, коли ці крики виходили з Ізраїлю. Кінорежисер і продюсер Роб Райнер 20 грудня написав у Твіттері, що президент — «інфантильний дебільний психічно неврівноважений злісний нарциссист», який здійснює державну зраду» проти Сполучених Штатів.

Справжня історія, що губилася в стогонах і скреготінні зубовном, полягає в тому, що, навіть визнавши нісенітницею перебільшення Дональда Трампа про те, ніби США перемогли ИГИЛ, і це стало мотивом для висновку, все ще зберігаються причини, за якими Вашингтон продовжить тримати війська в Сирії. Насправді, у війні проти терористичних угруповань, що заполонили регіон, США зробили набагато менше, ніж росіяни, іранці або самі сирійці. У підсумку, США будуть мати набагато меншим, ніж інші, впливом на те, якою Сирія повстане після кривавої бійні. Для народу Сирії це, майже напевно, річ хороша.

Давайте просто заради суперечки припустимо, що вторгнення США мало своєю метою боротьбу з ИГИЛ. Ну, ИГИЛ як і раніше тримається за маленький шматочок території поблизу від річки Євфрат. Повідомляється також, що у ИГИЛ залишається від однієї тисячі до двох тисяч бойовиків. Є і інші оцінки — від 10 000 до 20 000 прихильників ИГИЛ розсіялися і пішли в підпілля, очікуючи імовірне відродження групи. Той аргумент, що ИГИЛ переорганизуется і виникне знову в результаті виведення американських військ, включає припущення, ніби саме 2 000 американських військових стримують ИГИЛ. А це просто смішно. Найкращим засобом проти відродження ИГИЛ є підтримка відновленої і возз’єднався Сирією. У країни більш ніж достатньо ресурсів для того, щоб ліквідувати останні терористичні угруповання, які все ще залишаються на цій території.

І тут ми повертаємося до резервного аргументу «Б» — тобто до «стримування Ірану». «Стримування» було політикою США, висунутої Джорджем Кеннаном в 1947 році, щоб перешкодити експансії потужного і часом агресивного, готового стати ядерною державою, Радянського Союзу, якого справедливо розглядали в якості серйозної загрози. Іран — країна Другого світу, що володіє збройними силами та економікою невеликих розмірів, у якої немає ядерного арсеналу і яка не загрожує ні Сполученим Штатам, ні кому-небудь з сусідів США. Але Ізраїль не любить Іран (в цьому він знаходить підтримку у Саудівській Аравії) і схилив Вашингтон до того, щоб США наслідували його приклад. Виведення військ з Сирії є визнанням того, що, насправді, Іран не являє собою ніякої загрози. Розміщення американських збройних сил для «стримування» Ірану не скорочує загрозу Сполученим Штатам просто тому, що ніякої загрози взагалі ніколи не було.

Але ж є ще й аргумент про те, що відхід США збільшує міць Ірану і Росії. Залишаючись в Сирії, США, навпаки, виснажують обмежені ресурси обох цих країн. Чим більше грошових і людських ресурсів вони відведуть на Сирію, тим менше вони будуть бути присутнім де-небудь ще. Хоча, складно собі уявити, як яка-небудь з цих країн скористається своєю «перемогою» в Сирії, щоб використовувати її в якості важеля для втручання в інших частинах світу. І Росія, і Іран були б щасливі, якби вдалося добитися остаточного вирішення сирійської проблеми, щоб вони могли звідти вибратися.

Що ж стосується Сполучених Штатів, то їх збройні сили повинні розміщуватися де-небудь тільки для захисту самих США або їх життєво важливих інтересів. Нічого подібного до цього в Сирії під загрозою не знаходиться. Так посилиться або ослабне національна безпека США, якщо США підуть? Оскільки російські та американські солдати прямо протистоять один одному тільки у Сирії, то національна безпека США, насправді, дуже сильно зміцниться тому, що небезпека випадково підпалити війну з Росією істотно знизиться. Як повідомлялося, між військовими США та Росії вже мали місце десятки інцидентів, включаючи такі, коли відкривався вогонь. Кілька десятків це занадто багато. Одна тільки можливість ненавмисно почати війну з Іраном була б потенційно руйнівною для Сполучених Штатів і для всіх країн і народів регіону. Тому буде набагато краще, якщо відстань між двома сторонами буде побільше.

І нарешті. Необхідно звернутися до такого аргументу на користь виходу з Сирії, про який складно почути або в західних ЗМІ, або від нездар-політиканів по імені Грем і Рубіо, виступаючих на зовнішньополітичні теми. Яку користь від американських інтервенцій на Близькому Сході, в Південній та Центральній Азії отримали народи тих країн, які зазнали вторгнення і бомбардуванням? Абсолютно ніякої! За деякими оцінками, після 2001 року чотири мільйони мусульман були вбиті в результаті воєн і мільйони стали переміщеними особами. Більше восьми тисяч американських військовослужбовців загинули на війнах, у яких немає ні мети, ні стратегії виходу. Війни ці коштували дорого — 6 трильйонів доларів. І ціна цих воєн все зростає. Значна частина цієї ціни — запозичення. Війна без кінця означає вбивства без кінця. І цю війну необхідно припинити.

Відхід з Сирії — правильне справу, хоча слід бути насторожі тому, що може існувати певна секретна побічна угода між Туреччиною та Ізраїлем. Така угода насправді може мати своїм результатом ще більше атак на Сирію і на курдів. Дональд Трамп уже знаходиться під дуже високим тиском з усіх сторін, які вимагають, щоб він скасував своє рішення піти з Сирії. І цілком можливо, що він або повністю складеться, або, принаймні, трохи зігнеться. Слід сподіватися, що він цього не зробить, і цей його вчинок стане різдвяним подарунком американському народу. І, може бути, йому захочеться подумати про різдвяний подарунок на 2019 рік. Можна було б замислитися над повним виведенням військ з Афганістану.

Про автора: Філіп Джиралди — Philip M. Giraldi— колишній співробітник військової розвідки і ЦРУ США, експерт у сфері протидії тероризму, працював близько 20 років в Туреччині, Італії, Німеччини та Іспанії. З 1989 по 1992 рік був керівником резидентури ЦРУ в Барселоні. Був одним з перших американців, які увійшли в Афганістан у 2001 році. Володіє іспанською, італійською, німецькою і турецькою мовами. В даний час — виконавчий директор Ради за національний інтерес (Council for the National Interest)