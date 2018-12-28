В Анкарі затримали півсотні людей: названа причина

Проходить антитерористична операція.

В Анкарі поліція проводить масштабну операцію по протидії діяльності ИГИЛ на території Туреччини, в результаті якої були затримані 52 людини, ще 12 людей розшукують. Про це повідомляє NTV.

«Головна прокуратура Анкари в рамках розслідування діяльності терористичної організації ИГИЛ винесла рішення арештувати 64 осіб. В результаті поліцейської операції, що проходить в Анкарі, 52 підозрюваних вже затримано, ще 12 розшукують», – йдеться в повідомленні з посиланням на правоохоронців.

За місцем проживання підозрюваних були вилучені, зокрема, незареєстрований пістолет, 8 патронів, 14000 200 лір, дробовик, численні документи і цифрові матеріали.

Операція по затриманню всіх підозрюваних триває.