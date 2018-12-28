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У США відбулося масове відключення інтернету

28.12.2018

В США произошло массовое отключение интернетаВід Нью-Йорка до Каліфорнії немає інтернету.

У декількох штатах США відбулося масове відключення інтернету. Про це в п’ятницю, 28 грудня, повідомляє Associated Press.

Відзначається, що пов’язано це з поломками в телекомунікаційній компанії CenturyLink. Зі збоями зіткнулися користувачі від Нью-Йорка до Каліфорнії.

За словами представника американської Федеральної комісії зі зв’язку Джесіки Розенволсен, збій спостерігався у користувачів по всій країні, і з цього приводу має бути проведено розслідування.

Фахівці намагаються налагодити роботу мережі.

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