У США відбулося масове відключення інтернету

Від Нью-Йорка до Каліфорнії немає інтернету.



У декількох штатах США відбулося масове відключення інтернету. Про це в п’ятницю, 28 грудня, повідомляє Associated Press.

Відзначається, що пов’язано це з поломками в телекомунікаційній компанії CenturyLink. Зі збоями зіткнулися користувачі від Нью-Йорка до Каліфорнії.

За словами представника американської Федеральної комісії зі зв’язку Джесіки Розенволсен, збій спостерігався у користувачів по всій країні, і з цього приводу має бути проведено розслідування.

Фахівці намагаються налагодити роботу мережі.