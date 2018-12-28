Російський актор побив до напівсмерті чергову дружину

44-річного Марата Башарова знову звинуватили в рукоприкладстві.

Актор і телеведучий побив дружину Єлизавету Шевыркову. Теща Марата Башарова розповіла подробиці нападу актора на її дочка.

За її словами, в ніч на четвер, 27 грудня, жінка намагалася втекти з дитиною на руках від несамовитого чоловіка, але той наздогнав її в ліфті і вдарив в обличчя.

У лікарні у жінки був діагностований перелом носа.

Брат Шевырковой Федір зізнався, що Башаров не в перший раз підняв руку на його сестру. Марат Башаров одружився на шанувальниці Єлизаветі Шевырковой в 2017 році. За рік до цього вона народила йому сина Марселя.