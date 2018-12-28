Мешканка Індії стала найстарішою матір’ю на планеті

Жінка народила в 65 років.

65-річна індуска стала найстарішою жінкою в світі, яка зачала і народила дитину природним шляхом.

Жінка з Індії народила свою другу дитину в 65 років. Батькові ж малюка ще більше – цілих 80 років. Пара побила рекорд – індуска стала найстаршою жінкою в світі, яка завагітніла природним шляхом. Про це повідомляє Daily Mail.

Першу дитину жінка народила 8 років тому – у 57 років. І перші, і другі пологи пройшли добре, на здивування медиків. Діти народилися здоровими.

Спеціаліст по репродуктивному здоров’ю Шабира Сідікі прокоментував цей випадок і сказав, що подібне відбувається в практиці вкрай рідко. За його словами, у індійських жінок в середньому клімакс настає в 47 років і більше, вони не можуть завагітніти, тим більш природним шляхом. Але ця жінка – виключення з правил.

Примітно, що попередня рекордсменка теж з Індії. Найстарішою мамою вважали 72-річну индуску, яка зачала і народила дитину за допомогою экстракорпрального запліднення в 2016 році.



