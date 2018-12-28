Росія поверне своїх дипломатів у Британію

Дипломатичний склад буде відновлюватися.

У п’ятницю, 28 грудня, посол Російської Федерації у Великобританії Олександр Яковенко несподівано заявив, що Москва і Лондон домовилися про поступове повернення з січня 2019 року висланих дипломатів. Він зазначив: «У нас досягнута принципова домовленість про те, що десь у січні місяці дипломатичний склад буде відновлюватися як у Москві, так і в Лондоні. Не впевнений в поверненні до роботи всіх співробітників. Але впевнений, що половина посольства буде відновлена».

Нагадаємо, в березні 2018 року влада Великобританії вислали 23 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон грата. Росія відповіла тим же. Лондон прийняв безпрецедентне рішення у зв’язку з отруєнням у Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Проти них було використано заборонений отруйна речовина «Новачок».

Британська поліція і спецслужби провели ретельне розслідування. Ще на його попередньому етапі стало зрозуміло, що за замахом стоять російські спецслужби. «Новачок» був створений в останній рік існування СРСР. Після розпаду Радянського Союзу речовина знаходилося тільки в Росії. Там же випускалося, в яких кількостях – не відомо.

Цього було достатньо для того, щоб Великобританія вислала російських дипломатів. Крім того, Лондон зміг переконати своїх європейських союзників США в причетності Росії до застосування забороненої речовини в Солсбері. Більшість країн Євросоюзу підтримали Британію. США вислали 60 російських дипломатів, навіть більше, ніж Великобританія. Москва відповіла тим же.