Гривня знижується на міжбанку

Станом на 12 годину дня курси валют на міжбанку були наступні:

долар – 27,69–27,72 грн;

євро – 31,68–31,70 грн;

російський рубль – 0,3987–0,3994 грн.

Нагадаємо, що Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара. Станом на 28 грудня він був на рівні 27,45 грн. 27 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,46–27,51 грн за долар, а на закритті міжбанку на рівні 27,49–27,52 грн за долар.