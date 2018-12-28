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Гривня знижується на міжбанку

28.12.2018

Гривна снижается на межбанке

Станом на 12 годину дня курси валют на міжбанку були наступні:

  • долар – 27,69–27,72 грн;
  • євро – 31,68–31,70 грн;
  • російський рубль – 0,3987–0,3994 грн.

Нагадаємо, що Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара. Станом на 28 грудня він був на рівні 27,45 грн. 27 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,46–27,51 грн за долар, а на закритті міжбанку на рівні 27,49–27,52 грн за долар.

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