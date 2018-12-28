Гройсман: в 2019 році середня зарплата буде 10,5 тис. грн

Прем’єр-міністр заявив, що торішній прогноз по зарплаті в 10 тис. гривень уряд вже реалізувало.

У 2019 році середня зарплата в Україні зросте до 10,5 тис. гривень.

За словами Гройсмана, згідно макропрогнозу, середня зарплата в наступному році складатиме 10,5 тис. гривень, але вона може бути і вище.

Крім цього, прем’єр-міністр заявив, що минулий прогноз по зарплаті в 10 тис. гривень уряд реалізував.

“Як ви бачите, я в принципі не помилився. На 1 листопада це було 9,2 тис гривень, я думаю, що близько 10 тис. гривень буде в цьому році”, – сказав Гройсман.