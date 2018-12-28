У Туреччині виявили вантажівку конопель

Вантажівка наркотиків прибув з Албанії.



Турецькі митники на кордоні з Болгарією встановили рекорд з вилучення наркотиків – 1,5 тонни канабісу. Про це в п’ятницю, 28 грудня, повідомляє NTV.

“Митна охорона контрольно-пропускного прикордонного пункту Ипсала вилучила 1,5 тонни канабісу. Цей вантаж наркотиків був зареєстрований як найбільший за обсягом, вилучений за один раз”, – повідомили митники.

Зазначається, що партія наркотиків прибула з Албанії. Фірма відправила через кордон дві вантажівки: у першому була соя, а в другому – наркотики, замасковані під сою.

Відзначається, що в ході ренгенографической перевірки була помічена різниця в щільності вмісту мішків у першому і другому вантажівках. Після чого другий вантажівка відправили на додаткову перевірку. Після відкриття в мішках замість сої був виявлений канабіс. Всього вилучено 1 тонна 524 кілограма канабісу 152 мішках по 10 кілограмів.

За результатами операції відкрито кримінальне провадження. Водія вантажівки і ще двох осіб затримали. Триває слідство.