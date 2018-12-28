У Швейцарії з’явився новий діалект

Юрассийский діалект визнали мовою меншин.



В Швейцарії уряд офіційно визнав Юрассийский діалект мовою меншин. Про це в п’ятницю, 28 грудня, повідомляє RTS.

Юрассийским діалектом говорять або його розуміють всього від трьох до чотирьох тисяч осіб. Однак цього виявилося досить для того, щоб визнати поширений в кантоні Юра діалект повноцінним малим мовою Швейцарії

Раніше Федеральний уряд Швейцарії вже визнало діалекти кантон Вале, Фрібур і По мовами меншин.

Юрассийський діалект має інші корені. Він походить від франко-контийского мови, який вживався у французькому регіоні Бургундія – Франш-Конте, тоді як інші зросли з франко-провансальських мов.

Рішення визнати юрассийский діалект мовою меншини покликане підкреслити важливість діалектів французької мови, які використовуються в Швейцарії. Перебуваючи під загрозою зникнення, вони є предметом цілого ряду наукових досліджень. Їм також присвячено безліч культурних проектів, що реалізуються за підтримки влади кантонів.