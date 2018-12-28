Мільйонні штрафи і гниючих бронетехніка: що засвідчив аудит бронетанкового заводу в Києві

Про те, в якому жалюгідному стані знаходиться одне з ключових оборонних підприємств країни.

ЗНИЖЕННЯ ПРИБУТКУ І СОТНІ МІЛЬЙОНІВ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Протягом 2012 – першої половини 2018 року завод отримав прибуток на суму 2,86 млрд грн. З них 260,2 млн грн було отримано в 2012 році, 295,4 млн – в 2013 році, 295,6 млн в 2014 році; 281,5 – у 2015 році; 947,5 млн грн – в 2016 році, 517,7 млн грн – в 2017 р; 266,2 млн грн — у першій половині 2018 року.

Загальна сума витрат держпідприємства за 2012 – перша половина 2018 року склало 2,74 млрд грн. Основу витрат складає собівартість реалізованої продукції – 79,9% (сировина, зарплати, електроенергія, амортизація), адміністративні витрати – 10%; інші операційні витрати – 5%.

При цьому борги перед заводом становлять 100,6 млн грн. Аналіз документів держкомпанії показав, що на 1 січня 2018 року рахується заборгованість перед заводом у розмірі 750,2 тис. грн, над яким позовна робота не велася. При цьому строк давності за позовом вже давно минув, і значить завод ніколи не зможе повернути ці гроші. Аналогічна ситуація з передачею частини майна підприємства в руки ПРАТ «Маяк» і ДП «Житомирський бронетанковий завод» у вигляді позики, які, в результаті, майно назад КБТЗ не повернули. У результаті завод втратив майна на 3,7 млн грн. За нього позовна робота також не ведеться.

Також, згідно аудиторської перевірки, спостерігається зниження доходів заводу від експорту з 61,8 млн грн до 3,8 млн за 9 місяців 2018 року. Основним джерелом доходу для підприємства, як і раніше є державні оборонні замовлення, які також мають тенденцію до зниження. Якщо в 2016 було отримано доходу від гособоронки у розмірі 62,8 млн грн за 9 місяців цього року вони впали до 34,5 млн грн. Втім логіка є.

Адже як завод може отримувати замовлення, якщо він часто не виконує укладені договору. У 2017 році КБТЗ уклав договір з військовою частиною на поставку запчастин для БТР на суму 2 млн грн з умовою постачання їх до кінця 2017 року. Незважаючи на оплату в повному обсязі ще 2017 році, запчастини були доставлені в частину лише в травні 2018 року. Частина звернулася в суд, і рішенням суду завод був оштрафований на 5,1 млн грн.

ЗАНЕДБАНА ЗЕМЛЯ І ПРОПАЖА БРОНЕТЕХНІКИ

Згідно з даними аудиту, за заводом закріплені дві ділянки: перша 0,2 га в районі Гідропарку (водноспортивна база «Салют»). На другому, площею 4,7 га в Дарницькому районі Києва, розташований піонерський табір «Зоря». Аудитори з’ясували, що ні перший, ні другий ділянка не використовується: у першому ділянці все заросло кущами і відсутні будь-які будівлі та асфальтобетонне покриття. У другому спостерігається руйнування будівлі піонертабору, значна частина територія заросла бур’янами та кущами, у вікнах частково відсутнє скло.

Піонертабір бачите? — а він є.

При цьому протягом 2012 – першої половини 2018 року за утримання ділянок і будівель завод віддав майже 3,2 млн грн, не отримавши за це ні копійки прибутку, за винятком 2012 року, коли піонертабір здавався в оренду приватному підприємству.

Згідно зі звітом, на території підприємства зберігається майно Міністерства оборони України на суму 114,3 млн грн. Як з’ясували аудитори, договору про зберігання діяли до 2014 року і не продовжувалися Міноборони. Далі за даними бухгалтерії КБТЗ, майно Міністерства вже чомусь оцінювалося в 89,5 млн грн. З них 86 млн склала ціна 359 одиниць бронетанкової техніки. А в 2016-2017 році були проведені коригування в бік зменшення майна на 137 одиниць з підсумковою сумою 33,9 млн грн! Причиною такого коригування став, на думку бухгалтерів заводу, «помилковий виклик». На 1 вересня 2018 року на внебалансном обліку підприємства, згідно з даними бухгалтерії, перебуває 259 одиниць бронетехніки на суму 53,6 млн грн. Але досі не оформлений договір про її збереження, і вже близько 5 років вона стоїть бесхозно. В таких умовах виникнення крадіжок – звичайна справа. В ході позапланової інвентаризації, проведене Центром військового обліку надлишкового військового майна ЗСУ, проведеного 30 квітня 2015 року, було виявлено зникнення двох Бтрів, одного танка Т-72, а також комплектуючих, блоків і вузлів на інших бронемашинах.

Залишився сотні одиниць техніки також знаходяться на межі зникнення», якщо не від мародерів, так від бездіяльності керівництва підприємства. В ході перевірки аудитори виявили, що бронетехніка зберігається цілий рік на відкритому повітрі, серед заростей кущів і дерев, частина з них поржавіла, і втратила свої бойові можливості.

ПРИНОСИШ ЗБИТКИ – ОТРИМУЄШ ПРЕМІЮ

Аналогічна ситуація і з виробничими запасами. В результаті їх нераціонального зберігання і контролю, підприємство зазнало збитків на 235,6 тис. грн. У 2016 році в ході інвентаризації було виявлено нестачу запасів бензину на 1,2 млн грн, при цьому не були знайдені винні, а пропажа була просто списано.

З 2012 року спостерігається скорочення штату працівників з 1010 в 2012 році до 854 на 1 липня 2018 рік. Причому в 2018 році тільки 354 робітників працюють за трудовими контрактами. При цьому постійно спостерігаються затримки зарплати на два місяці. Незважаючи на порушення термінів поставок та збиток у розмірі 5,1 млн грн, в середині 2018 року директору заводу була виписана премія в розмірі 95 тис. грн. Для погашення заборгованостей Укрспецекспортом було виділено підприємству 12 млн грн, але незважаючи на заборгованості, як показує аудит, кошти йдуть на освітні програми, футболки, квіти, ремонт штатних автомобілів, тобто на другорядні речі. Залишається гадати, чи зможе такому управлінні завод коли-небудь ефективно працювати в інтересах оборони України.