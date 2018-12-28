У Косово остаточно схвалили створення армії

Президент Косово підписав три закони.



Президент Косово Хашим Тачі в п’ятницю підписав три закони, які змінюють мандат і місію Сил безпеки Косова і передбачають їх трансформацію в єдину армію.

Три законопроекти були схвалені більшістю голосів парламенту Косова 14 грудня. Зокрема, депутати прийняли законопроект про міністерстві оборони і законопроект, що регулює службу в збройних силах Косова.

Крім того, вони схвалили законопроект, що передбачає трансформацію сил безпеки в повноцінну армію. Закон передбачає подвоєння розміру Сил безпеки Косова і поступове перетворення їх у професійну армію чисельністю 5 тисяч осіб.

Північноатлантичний альянс розкритикував рішення парламенту Косова про створення національної армії. У НАТО закликали Приштину утриматися від будь-яких дій, які можуть сприяти ескалації в регіоні.

ЄС приєднався до НАТО у своїй оцінці рішення парламенту Косова про створення армії.