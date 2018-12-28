Названа країна ЄС, де викидають найбільше продуктів

Де залишається найбільше харчових відходів.



За приблизними даними, щомісяця поляки викидають на смітник 20 кг продуктів.

“42% поляків визнає, що іноді викидає продукти, 35% з них робить це кілька разів в місяць. Про це йдеться в дослідженні, проведеному для Федерації польських банків їжі”, – пише видання.

Найбільше їжі викидають після свят.

Польща лідирує серед європейських країн, де на смітник викидають найбільше продуктів. Приблизні дані свідчать також про 9 млн тонн даремно витраченої таким чином їжі щорічно – тобто поляки виносять на смітник 20 кг продуктів в місяць.

Найчастіше в Польщі викидають: випічку, ковбасні вироби, фрукти, овочі і йогурти.