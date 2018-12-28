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Названа країна ЄС, де викидають найбільше продуктів

28.12.2018

Названа страна ЕС, где выбрасывают больше всего продуктовДе залишається найбільше харчових відходів.

За приблизними даними, щомісяця поляки викидають на смітник 20 кг продуктів.

“42% поляків визнає, що іноді викидає продукти, 35% з них робить це кілька разів в місяць. Про це йдеться в дослідженні, проведеному для Федерації польських банків їжі”, – пише видання.

Найбільше їжі викидають після свят.

Польща лідирує серед європейських країн, де на смітник викидають найбільше продуктів. Приблизні дані свідчать також про 9 млн тонн даремно витраченої таким чином їжі щорічно – тобто поляки виносять на смітник 20 кг продуктів в місяць.

Найчастіше в Польщі викидають: випічку, ковбасні вироби, фрукти, овочі і йогурти.

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