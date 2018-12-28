Меркель і Макрон зажадали від Росії звільнити українських моряків

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон зажадали від Росії звільнити українських моряків, заарештованих після конфлікту в Керченській протоці. Про це йдеться в їх спільній заяві, опублікованій на сайті німецького уряду.

«Нас дуже турбує становище в галузі прав людини в Криму, аннексированном Росією, застосування Росією військової сили в Керченській протоці, а також зловживання контролем в Азовському морі. Ми вимагаємо безпечного, вільного і безперешкодного проходу для всіх судів в Керченській протоці і негайного і беззастережного звільнення всіх незаконно затриманих українських моряків», — підкреслили вони.

За словами Меркель і Макрона, майбутні новорічні свята і Різдво «повинні бути приводом для того, щоб сторони [Росія та Україна] сконцентрувалися на потреби цивільного населення». Українські моряки повинні мати можливість провести травневі свята в колі своїх родин», зазначили вони.

Конфлікт у Керченській протоці стався в листопаді: російські прикордонники затримали три українських корабля. Члени їх екіпажів — 24 українських моряка — були арештовані. За версією ФСБ, кораблі перетнули кордон незаконно. Україна стверджує, що вона повідомляла про прохід кораблів.

25 грудня прем’єр Дмитро Медведєв підписав постанову про розширення санкцій проти України. Як пояснював міністр фінансів Антон Силуанов, це зроблено у відповідь на дії Києва після конфлікту в Керченській протоці. Україна вирішила ввести санкції, які стосуватимуться, зокрема, військових, суддів і правоохоронців, які брали участь у затриманні та арешті моряків.