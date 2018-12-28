Військові священики заступають Путіна

Як показують опитування, політикам і навіть президенту можна перестати довіряти, зате рейтинги армії і РПЦ йдуть в захмарну височінь.

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) опублікував результати своїх чергових опитувань, що стосуються підтримки росіянами різних громадських і державних інститутів.

Найбільше мені сподобалося, що, виявляється, наші громадяни високо оцінюють діяльність Ради Федерації. Рейтинг довіри до верхньої палати російського парламенту, (тобто тих, хто на запитання: «Ви в цілому схвалюєте чи не схвалюєте діяльність СФ?» відповів, що схвалює) на грудень 2018 склав аж 39%. При тому, що не довіряють цього органу лише 31% опитаних.

Біля Держдуми в цьому плані справи набагато гірші. Її негативний рейтинг (тобто число тих, хто не схвалює його діяльність) на той же період склав 47%, в той час як кількість тих, хто схвалює лише 35,5%. Останнім охоче вірю. А в рейтинг Ради Федерації не вірю з тієї простої причини, що якщо про Думі росіяни хоча б чули з телевізора і в загальних рисах уявляють, що це таке, то про СФ, в масі своїй, швидше за все, просто не знають. Коректним було б опитування, в якому росіян б просто запитали, що таке Рада Федерації? Або, наприклад, чим він відрізняється від Федерального Зібрання? Якби питання було поставлено таким чином, думаю, ми отримали б чудову поживу для роздумів.

Мій скептицизм в даному випадку заснований на знанні того факту, що більшість росіян (як, мабуть, і більшість середньостатистичних громадян інших країн) дуже погано розбираються як в історії, так і в сучасному пристрої своїх держав.

Коли я бачу такі чудові рейтинги Ради Федерації, то відразу згадую інше опитування, проведене кілька років тому журналістами «Дощу». Питання в ньому задавалися незрівнянні: «На ваш погляд, чи вплинув результат поєдинку Пересвіту і Челубея на результат Сталінградської битви?». Відповіді були ще краще: «Так, вплинула», — на повному серйозі говорили співгромадяни. Або таке питання: «Радянський Союз переміг у Другій світовій війні, проте Австралія (!) досі не наша. Чи ви вважаєте це справедливим?». «Ні, це несправедливо!», — щиро обурювалися співвітчизники.

Так ось, щось підказує, що про Раду Федерації ті ж громадяни знають приблизно стільки ж, скільки про битву Пересвіту з Челубея за Австралію. Але рейтинг СФ, як ми бачимо, цілком сяючим.

Насправді все досить просто. Відповідь такий, який питання — соціологам і політологам цей прийом добре відомий. Тому деякі питання треба коригувати, а інші краще просто не ставити. Ось у «Левада-Центру», наприклад, немає рейтингу схвалення діяльності Ради Федерації широкими верствами російського суспільства. І слава богу! Тому що там знають, що «широким верствам» цей орган просто маловідомий, а стало бути, нерозумно (або лукаво) запитувати схвалюють його діяльність чи ні.

Що стосується схвалення-несхвалення росіянами інших інституцій — президента, уряду, армії, опозиції, то тут є про що поговорити і що з чим порівняти.

Звичайно, має значення, хто проводить опитування і як. Від цього значною мірою також залежать його результати. Охоче, наприклад, вірю, що Володимир Путін за рейтингом довіри набагато випереджає всіх інших політиків і всі інші державні інститути РФ. Ну, просто тому, що є у нас в країні така посада — «Володимир Путін». А що це таке — президент або прем’єр-міністр, або називається якось ще — вже не так важливо. Це той, хто головний, хто наше все.

Таке масове свідомість, відформатований за майже двадцятирічний термін перебування цієї особи на вершині державної влади. Про це говорять і результати опитувань як державного Вцвгд, так і недержавного «Левада-Центру», з яким влада нав’язала статус «іноземного агента». За даними ВЦВГД, в грудні 2018 року діяльність президента схвалювали 64,9% опитаних, а за даними «Левада-Центру» таких 66%.

Позитивний рейтинг Держдуми традиційно нижче її негативного рейтингу, що видно за результатами опитувань обох соціологічних центрів. Як було зазначено вище, за даними ВЦИОМ, негативний рейтинг нижньої палати російського парламенту 47%, в той час як позитивний всього 35,5%. У «Левада-Центру» результати опитування про ставлення до Думі частково збігаються з тим, що вийшло у ВЦВГД. Позитивно оцінили діяльність нижньої палати в грудні 2018 року 33% опитаних (тобто, відмінність від аналогічного рейтингу ВЦВГД становить всього 2,5%, що нижче статистичної похибки). Рейтинг ж недовіри Думи у «Левада-Центру», правда, вийшов на 20% вище, ніж у ВЦИОМ — 66%.

Натомість довіра росіян до рідної армії, за даними ВЦИОМ, просто зашкалює і можна порівняти з популярністю президента під час її пікових значень за часів горезвісного «кримського консенсусу» в 2014-2015 роках. Протягом останніх двох років позитивний рейтинг російської армії в очах росіян коливався в межах від 87% до 86%, іноді піднімаючись до 91,4%, як це було в грудні 2017 року. Питання тут лише в тому, звідки могли з’явитися подібні результати, якщо врахувати, що, наприклад, у 2013 році рівень схвалення армії, згідно з опитуванням того ж ВЦВГД становив лише 58%?

Відповідь, очевидно, полягає в інформаційній політиці держави, різко змінилася з 2014 року. Після Криму про армії по телевізору кажуть лише хороше («надходить сучасне озброєння», «безперервно проводяться навчання», «вороги держави скрізь, де треба, отримують відсіч» і так далі, і все в тому ж дусі), або нічого. Останнє теж важливо, оскільки діє закон про заборону розголошувати бойові втрати.

В цілому можна говорити про те, що сучасний піар армії в Росії не можна порівняти з тим, що був у Радянському Союзі. Тоді він був простодушно прямолінійним і висловлювався словами пісні ансамблю імені Александрова: «Тобі кохана рідна армія, шле наша Батьківщина пісню-привіт!». Сьогодні мілітаризація суспільної свідомості в Росії проводиться набагато більш тонкими методами. Генерали з телевізора з мужніми особами викривають підступи ворогів Росії і успіхи її Збройних сил у Сирії. Телесюжети з запусками «рідних» ракет, маневрами флоту і авіації вселяють безмежну гордість у душі співвітчизників. Ніяких вам розборів справ про дідівщину, ніякої бездарності і традиційного армійського роздовбайства, і вже тим більше ніяких втрат — тільки успіхи. А втрати тільки у ворогів. Як тут не загордитися?!

Завдяки такій пропаганді армія в Росії сьогодні стає якоюсь незмінною константою. Політикам, навіть президенту (особливо після пенсійної реформи) можна перестати довіряти, але є щось, що не може підвести, що є душевною опорою російського людини.

Ну, і церква, звичайно. Це святе. Позитивний рейтинг РПЦ теж вражає. Їй, згідно з опитуванням ВЦВГД, довіряє майже 69% росіян. І це теж зрозуміло — в телевізорі з приводу церкви суцільний ялин. Критика ієрархів по ТБ неприпустима. Так, її можна знайти в інтернеті, але хто ж там буде копатися…

Ще один цікавий феномен. За даними того ж опитування ВЦИОМ, на третій сходинці за рівнем схвалення знаходяться… правоохоронні органи. У грудні 2018 їх діяльність схвалювало 57% росіян, а не схвалювало всього 27%.

Подумалося, може бути це від того, що в питанні використовувалося саме абстрактне словосполучення «правоохоронні органи»? Може, якщо б запитали про схвалення «поліції», то і рейтинг був би нижче? Але немає. «Левада-Центру» ставив саме такий питання в кінці минулого року, і там ми бачимо схожий результат.

На питання: «чи Задоволені ви в даний час роботою поліції вашого міста» 46% респондентів відповіли «так» або «скоріше так», і лише 34% «ні» або «скоріше ні». Пояснюється це тим, що робота поліції в останні роки дійсно покращилася, або тим, що 75% росіян, за даними «Левада-Центру», давно не зверталися до її співробітникам — питання відкрите.