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Зеленський ще може стати тим, хто змінить життя українців

28.12.2018

Зеленский еще может стать тем, кто изменит жизнь украинцев

Все інтерв’ю Зеленського висловилися? Гаразд, тоді ось що я скажу.

Я не бачу серед перших осіб сучасної української політики тих, хто може стати нашими Де Голем, Вацлавом Гавелом, Ататюрком або Ґолдою Меїр. На жаль, таких немає. І Зеленський поки не може. Але він і не політик, хоча у нього є потенціал. Поки не політик. А потенціал вже є. І крім цього, я вірю, що людина може самовдосконалюватися та рости.

Чи буде він робити помилки? Безумовно. Але він ще може стати тим, хто змінить життя. Може і не стати. Але шанс є. А решта… Вони за останні 27 років вже показали, на що здатні. Єдине, чого поки що немає в Зеленського, так це команди. Це єдиний, але серйозний мінус. І його можна виправити. А короля, як відомо, грає свита. Особливо в сучасному суспільстві.

Так що інтерв’ю норм. Але воно – лише озвучування позиції. Від озвучування до дій потрібно ще пройти величезний шлях. І судячи з усього, Зеленський вже зробив перший крок.

Борислав Береза

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