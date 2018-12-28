Влада б’є батогом, забувши про пряники

Масові заворушення — єдине прояв життя, яке серйозно хвилює наше начальство. Все інше в суспільстві — порожній звук.

Джонатан Свіфт придумав літаючий острів Лапута, де нормальна розмова можна було вести тільки з поспільством і жінками. Правителі острови мали настільки піднесений образ думок, що раціональний сенс у їх діях знайти було важко. А привернути увагу витають у хмарах мислителів до розмови можна було тільки грюкнувши їх по губах або вухам палицею, до якої прикріплений міхур з сухим горохом. Все частіше мені здається, що російські парламентарії уподібнюються лапутянам, які не розуміли, чим живе народі.

Держдума закінчила осінню сесію і пішла на свята. Перед Новим роком заведено готувати подарунки близьким. Парламент вирішив під Новий рік обдарувати і ощасливити свій електорат. Правда, до пом’якшення горезвісної 282-й статті про екстремізм депутати відношення не мають, вони слухняно проштампували документ, підтриманий президентом.

Власне законотворчість мало інше напрям. Потужна інтелектуальна напруга породило кілька документів єдиного ідейного спрямування. Образа влади в ЗМІ і в інтернеті має бути прирівняний до дрібного хуліганства з грошовим штрафом або арештом на 15 діб. Публікація суспільно значущих, але недостовірних відомостей — це вже екстремізм. Крім того, обговорюється ідея створення «кибердружин», які повинні, як слідопити, нишпорити по всесвітньої мережі в пошуках недостовірної інформації. І ще — блокування Всесвітньої мережі і занурення в російський інтернет. Ніби як Велика російська стіна, тільки цифрова.

Наївний спостерігач може поцікавитися, яким чином в різних і віддалених один від одного на певній відстані черепних коробках зародилися родинні законопроекти? Хтось з великих зауважив, що блискучі уми мислять схоже. І це, очевидно, саме такий випадок.

Є раціональні причини, які підштовхнули кращі уми РФ до прояву сподівань в єдиному напрямку? Може бути, російські законодавці повірили американським колегам, які у своєму Конгресі розплутують підступи російських комп’ютерних піратів, і так перелякалися помсти і повторення сюжету на наших теренах, що вирішили превентивно ввести драконові обмеження? Або інша причина — після Нового року очікується зростання цін, і можуть знайтися баламути, які почнуть розводити критику. Але найвірогідніша причина однодумності — протести у Франції. З-за трьох центів французи готові знести уряд! Але адже ми не хочемо, щоб у нас було, як у Парижі. Мова окоротим і руки повяжем…

У Франції заворушення, а в Росії чуби тріщать. Схема в історії звичайна. Після кожної французької революції в Росії починали закручувати гайки, нам вони обходилися занадто дорого. Найвідоміший у світі привид комунізму, описаний в «Маніфесті Комуністичної партії» Карлом Марксом, став бродити по Європі, вибираючи жертву, після повстання 1848 року.

Масові заворушення — єдине прояв суспільного життя, яке хвилює російську владу і може викликати зворотну реакцію. Все інше в суспільстві — порожній звук. Найстрашніше — кольорова революція і українська майдан. Раптом буйні «жовті жилети» в матінці-Росії з’являться? Звідси квапливий твір страхітливих покарань.

Та тільки все це на шкоду. Можна назвати заборони автоиммунной реакцією влади? Якщо влада — це система, наділена розумом і не схильна до суїциду, заборонні законопроекти треба оцінювати лише як саботаж і дискредитацію самої себе. Вибачення може бути тільки одне — депутати літають на острові Лапута.

А інакше, судячи по плодах, російський парламент давно можна розглядати як п’яту колону, яка підточує авторитет влади. Законотворчість парламенту являє собою зразок архаїчного, відірваного від часу мислення з періодичним падінням у мракобісся. Батіг без пряника — свідоцтво бездарності і непрофесіоналізму. Про інновації, модернізації та трансформації, до якої нещодавно закликав президент Росії, з таким парламентом мріяти не доводиться. Цивілізація заборон — це караван сліпих, який йде у прірву.

Одна з загадок російської життя — це швидка і неминуча мутація людей, які отримали хоч дещицю влади. У правителів Лапути був перевірений спосіб боротьби з незадоволеними. Літаючий острів підлітав до місця заворушень і загороджував людям Сонце. Тобто просто заважав жити. Враження, що Свіфт — настільна книга в Держдумі.

Цинізм ситуації з новими законопроектами в тому, що вони були внесені буквально на наступний день після похорону Людмили Алексєєвої і відкриття пам’ятника Олександру Солженіцину в честь його сторіччя. А також співпали з засіданням Ради з прав людини, де президента традиційно просять про лібералізацію. Що ж, за лібералізацію можна бути спокійним, вона настала прямо в день 25-річчя Конституції, яка теж колись вважалася вісником свобод.

До речі, якщо простолюду тепер не можна лаяти владу, бо це понижує її авторитет, то чому від відповідальності звільнені самі депутати і міністри, які своїми діями і глибокими висловами цей авторитет роняють куди сильніше? Або колоди в своєму оці не видно? Макарошки і гречка стрункий хід думок порушують? Доходи громадян падають п’ять років, стагнація стала нормою життя, монополії задавили весь бізнес. Росія перетворилася на країну, яка демонструє всьому світу, як не треба керувати економікою.

Не випадково дві третини громадян висловлюють жаль про розпад СРСР, що стало максимальним показником за десять років. Рік тому сожалело про СРСР 58%, а тепер — 66%! Уявіть, що таке опитування, стосовно до Російської імперії був проведений в СРСР в 1947 році, через 30 років після Жовтневої революції. Число громадян, які жалкували б про царизму, було б близько до нуля. І ці цифри переконливо свідчать про те, що Росія йде в глухий кут. Але немає міхура з горохом, щоб постукати по голові…