У Франції обезголовили опудало Макрона

Інцидент стався в день народження президента Франції.

У місті Ангулем на південно-заході Франції під час демонстрації «жовтих жилетах» протестувальники відрубали голову манекену, изображающему президента країни Еммануеля Макрона.

Інцидент стався 21 грудня, в день народження президента. На одній з площ Ангулема влаштували символічний судовий процес над ним. За його підсумками Макрона засудили до страти, після чого манекен, до якого прикріпили фотографію глави держави, скупали в бутафорської крові, обезголовили і спалили.

Зображення Макрона в ході акцій «жовтих жилетах» символічно знищували і раніше, але всі ці випадки викликали набагато менший резонанс. Інцидент в Ангулемі викликав обурення як у представників місцевої влади, які негайно звернулися в прокуратуру, так і у федеральних чиновників – прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп у своєму твіттері закликав до «беззастережного осуду» події і висловив упевненість, що це має бути приводом для кримінального розслідування.

27 грудня місцева газета Charente Libre повідомила, що прокуратура встановила особи трьох організаторів акції і що в п’ятницю вони повинні з’явитися в правоохоронні органи, після чого будуть поміщені під варту. Справу розслідують за статтями про тяжку образу і підбурюванні до злочину.

До відповідальності влади погрожують притягнути і самих журналістів Charente Libre. В прокуратуру вже були викликані репортер, фотограф і шеф-редактор газети. Їх не допитали як свідків, а як залучених в інцидент осіб – і погрожують кримінальним переслідуванням за «провокацію злочину шляхом поширення інформації».