Трамп пригрозив повністю закрити кордон з Мексикою

Трамп намагається відбити бюджет на стіну.



Американський лідер Дональд Трамп допускає повне закриття південної межі США. Про це він заявив у п’ятницю, 28 грудня, у Twitter.

“Ми будемо змушені повністю закрити південну кордон, якщо демократи-обструкціоністи не дадуть нам грошей на завершення зведення стіни, а також не дадуть змінити безглузді імміграційні закони, якими обтяжена наша країна. Важко повірити, що можуть існувати конгрес і президент, які схвалили б таке!” – написав Трамп в мікроблозі.

Раніше ряд федеральних відомств США частково зупинили роботу (увійшовши в режим так званого “шатдауна”) 22 грудня із-за того, що конгрес не встиг узгодити новий бюджет.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру підписувати бюджет, якщо він не буде включати п’ять мільярдів доларів на фінансування стіни на кордоні з Мексикою. У той же час демократи не готові підтримати документ з такими витратами. Очікується, що конгрес США повернеться до розгляду бюджету в четвер.