У чому сила Путіна

До початку 2019-го позиції глави Росії виглядають явно слабкіше, ніж роком раніше. Питання, здригнувся фундамент його влади чи ні.

Почнемо з безспірного. Популярність вождя в минулому році йшла вниз швидше, ніж коли-небудь за неповне двадцятиріччя його правління. Щоб помітити це, не потрібні навіть рейтинги, що публікуються опитувальний лист службами. З роздумів простих громадян на кухнях, так і на вулицях, випливає те ж саме.

Брюзжат чиновники низького і середнього рівня, якщо поруч немає колег. Зростає невдоволення молоді, і ще більше — людей середніх років. Несхвально шепочуться заможні громадяни (якщо вірити цілком правдоподібним повідомленнями ФОМа про настрої верхній дохідної групи, що становить 15% росіян).

Роздратування і нудьгу носяться в атмосфері. Відгукуючись на це, співтовариство наших політичних аналітиків потроху занурюється в заборонені раніше теми. Найчастіше звучать вирази «транзит влади» (тобто заміна Путіна кимось іншим) і «розкол еліт» (тобто поділ начальства на протиборчі колективи, кожен з яких буде рухати свого вождя або вже почав це робити).

Надамо вченим творчо прикладати різні політичні теорії до нашої дійсності і накидати широкими мазками всілякі картини майбутнього. А власне завдання сформулюємо простіше.

У розпорядженні нашого режиму є народ, є політичні і силові опори, на яких він стоїть, є привілейовані групи, які проштовхують свої інтереси, і є, нарешті, стиль спілкування з ними з усіма. Ось це, разом узяте, і становить нашу систему. Спробуємо відповісти на просте запитання: з’явилися в ній ланки, які взяли курс на «транзит влади», якщо вже ці слова так всім сподобалось?

Почнемо з найвищого стилю спілкування. Думаю, колишнє його чарівність втрачено безповоротно. Жоден з виступів Володимира Путіна в 2018-му, включаючи завідомо програмні, не стало суспільною подією. «Пенсійна» мова в кінці серпня, покликана переламати народні настрої, пройшла майже непоміченою. Тривалий співбесіду з оновленим складом президентської Ради з прав людини викликало в кращому разі подив. Що було сказано єдиноросам на черговому їхньому з’їзді, ніхто не запам’ятав. Щорічна прес-конференція, проведена тиждень тому, вже забута.

Заяви вождя сприймаються як двозначні, несамокритичные, звернені не в майбутнє, а в минуле, і понад усяку міру завантажені погрозами ближнім і далеким країнам. Все це не в резонансі з почуттями людей, втомлених від затягування поясів, безглуздою пропаганди і наполегливо роздмухувані страхів перед ядерною війною.

Що ж до начальників більш скромного рівня, то єдиним можливим для них способом привернути до себе народну увагу стали скандали навколо програних або підтасованих виборів, а ще частіше-за клоунських публічних витівок чергового номенклатурника. Мало кому відома перш свердловська чиновниця Глацких на півтора місяці зуміла стати суперзіркою, чия безглузда балаканина, бізнес рідні, перебування на відпочинку в теплих краях, прикриття у вигляді самовідданого заступництва обласного губернатора і, нарешті, неохоча відставка послідовно ставали новинами національного масштабу.

Можемо тому зазначити, що в 2018-му публічний стиль керівного класу в усіх його ланках, аж до першої особи, ні в одній з своїх нових варіацій не був прийнятний для народу. Це стало однією з головних причин загального падіння авторитету влади. Притому прийнятого начальницьким станом частково байдуже, а почасти з таким показним молодечеством. Численні посадові особи користувалися будь-якими способами повідомити масам, що зовсім і не шукають їх поваги, не збираються пристосовувати свій розпусний побут до їх очікуванням і взагалі зневажають народі. 2018-й став роком скинутих драпіровок.

Пересічні люди відповіли на це неприйняттям керівного класу. Але воно було пасивним і проривалося назовні лише в невеликих вуличних акціях, а також у кількох виборних провали казенних кандидатів. Широкої протестної хвилі, яку верхи з таким острахом чекали у відповідь на реформу пенсій, не сталося. Небувалий сплеск обопільного неповаги володарів і підвладних до прямої сутички, всупереч широко поширеним припущеннями, не навів.

Причина — різке посилення репресивності системи. Махнувши рукою на вмовляння, режим тепер карає всіх, хто підвернувся. У 2018-му стали карними навіть нешкідливі і цілком системні по недавнім мірками акції протесту. Узгоджені мітинги раптово забороняються, а їх учасники потрапляють в автозаки. Що вже говорити про неузгоджених. Те, що правила змінилися, видно з численних показовим справах, з яких історія Льва Пономарьова — тільки найвідоміша.

Особлива увага приділялася тому, щоб припинити виходи на вулиці навальнистов, і це в цілому вдалося. Перекрита і зроблена швидше за все від безвиході спроба команди Навального хоча б побічно включитися в закритий для них виборний процес, зриваючи обрання казенних кандидатів.

На цьому тлі розгони якихось концертів і десятки інших наспіх придуманих заборон виглядають просто як гра м’язами.

Але очевидний перехід від «пронародного» до «антинародному» стилю зовсім ще не свідчить про критичний ослабленні системи. «Якщо владі не вдається набити своїм громадянам черево, то натомість часто буває досить набити їм морду», — так міркував класик німецької драматургії Бертольт Брехт, який побачив на своєму повіці багато режимів і знав, про що говорив.

Не улюблені і не шановані народом режими можуть існувати невизначено довго, якщо виконують хоча б мінімум управлінських завдань, не доводять підданих до повного розорення, планомірно дезорганізують будь антисистемную опозицію, мають сильним охоронним апаратом і не розколоті всередині себе. Нерідко бракує і часткового дотримання цих умов. Борис Єльцин, наприклад, останні три-чотири роки перебування у влади керував, маючи нульовий рейтинг і не маючи твердої підтримкою навіть нагорі.

Голод і руйнування немає. Організовану опозицію руйнується при перших же спробах її створити. Охоронна машина, від росгвардейцев до суддів, працює на тверду трійку. Її ланки, як їм і належить, гризуться між собою, але не з вищою владою. Вертикаль раніше імітує виконання найвищих наказів. У цьому є велика частка інсценування, але так було спочатку. А відкриті заперечення виключно рідкісні. Фундамент влади Володимира Путіна досить міцний.

Невдоволення на місцях так званих еліт безумовно зростає, але до серйозного напруження йому далеко. А здібностей до об’єднання у цих напівбандицьких угруповань немає — не кажучи про те, що будь-які їх колективні дії припиняються. Ознакою системної кризи було б визрівання в регіонах автономних володарів феодального типу. Щось подібне, мабуть, відбувається. Але дуже повільно. Чечня — виняток, що підтверджує правило.

Не видно прийме розколу і центральної управлінської машині. Так, там є і свої «яструби» і «голуби», а ще більше — безпринципних лобістських кланів, які скандалять між собою з приводу конкретних рішень. Але коли доходить до справи, коли вождь каже остаточне слово, вони дружно виконують те, що наказано. Кожен на своїй посаді, будь то системний ліберал або досвідчений силовик.

Вони можуть бути в конфлікті або навіть у сварці тільки один з одним, але не з вождем, від якого залежать посадами, матеріальним становищем, так і особистою свободою. Нічого схожого на членів брежнєвського політбюро, кожен з яких мав самостійним статусом і міг часом фрондувати, у нас зараз немає.

За тією ж логікою живе і ближнє коло мільярдерів, могутніх нібито людей. Звичайно, санкції, контрсанкции, «інциденти» та інші зовнішні авантюри не можуть їх радувати, оскільки б’ють по їх активами, за вкоріненим на Заході сім’ям та іншим відкритим і прихованим інтересам. Але ніякої опозиції вони утворити не здатні, оскільки миллиардерством своїм зобов’язані режиму, який може в будь-який момент розжалувати їх у рядові. А евакуація на Захід для більшості з них якщо і можлива, то в досить скромному якості — так звана глобальна еліта ніколи не прийме людей з таким багажем як своїх.

Підводимо підсумок. Так, в 2018-му авторитет Володимира Путіна помітно впав у народі, а почасти навіть і в машині управління. Але його сила як вождя скоротилася не так значно — саме тому, що система стулила ряди і почала захищати від широких мас свої інтереси кулаками. А значить, вона потребує твердому керівництві навіть більше, ніж раніше.

Щоб човен дійсно стала розгойдуватися, потрібні кризи куди більш важкі, ніж ті, що були в 2018-м. А вони хоча і не виключені, але не обов’язкові. І я б сказав, що режим цілком готовий спокійно гнити ще довгі роки, якщо б не наближення 2024-го.

А ця проблема тепер вже не має м’якого рішення. Зробити влада Путіна незмінюваній шляхом правки законів або перекроювання державного ладу теоретично нескладно. Але це саме той рідкісний випадок, коли режиму, щоб не піти в рознос, знадобиться народна популярність. А її більше немає. Інший же варіант — організація спадкоємства — завжди ставить під питання єдність верхівок. Притому ставить його заздалегідь, вільно чи мимоволі втягуючи в кризу не лише номенклатуру, але і маси.

Не так вже різко 2018 рік зменшив силу Путіна. Але в одному пункті він дійсно обмежив його можливості — у пошуках рішення проблеми-2024, яка стає все більш актуальною.