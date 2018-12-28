“Північний потік-2” вже не зупинять, – єврокомісар

Критика газопроводу не є причиною для того, аби зупинити його будівництво. Про це заявив єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер.

“Правда полягає в тому, що трубопровід давно вже давно будується і не може бути так просто зупинений… Погрози Трампа, який неодноразово заявляв про те, що Німеччина опиниться в енергетичній залежності від російського газу через газопровід, не є підставою для зупинки проекту”, – заявивши він.

“У питанні ж подальшого розподілу газу з “Північного потоку-2” у Європі діють норми права щодо внутрішнього ринку ЄС. До них належать також приписи, які забезпечують чесну конкуренцію. Володимир Путін та “Газпром” знають про це”, – зазначив Еттінґер.