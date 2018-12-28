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У Чехії озброєний грабіжник захопив заручників у банку

28.12.2018

В Чехии вооруженный грабитель захватил заложников в банкеЗа деякою інформацією, в заручниках знаходяться вісім осіб.

Після невдалої спроби пограбування банку в чеському місті Пршибрам чоловік захопив заручників. Про це в п’ятницю, 28 грудня, повідомила представник поліції Моніка Шиндлова.

Озброєний чоловік у п’ятницю після обіду вчинив спробу пограбування банку в місті Пршибрам. Він утримує там заручників», – зазначила вона.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на місце НП прибули співробітники правоохоронних органів.

За деякою інформацією, в заручниках знаходяться вісім осіб.

Раніше на заправній станції в німецькому місті Бохум озброєний чоловік узяв в заручники місцеву працівницю.

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