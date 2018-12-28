В Єгипті підірвали автобус з туристами – ЗМІ

В результаті події є загиблі і постраждалі



За його інформацією, є загиблі та постраждалі. Зазначимо, що офіційних заяв влади Єгипту з приводу події поки не надходило.

Нагадаємо, в результаті вибуху в центрі Єревану (Вірменія) постраждали 8 людей. Постраждалих доставили в медичний центр, серед них є іноземці. Зокрема, постраждали двоє 15-річних громадян Росії.

Інцидент стався у кафе Burger King. Повідомлення про вибух надійшло рятувальникам о 20:44 за місцевим часом. Більша частина постраждалих – діти і підлітки. За попередніми даними, стався вибух кисневого балона.

В Олександрії 24 березня вибухнула бомба, закладена під автомобіль. В результаті події загинули щонайменше дві людини, з них один поліцейський. Крім цього, поранення отримали четверо поліцейських. Вибух був спрямований проти керівника служби безпеки міста.