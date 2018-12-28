Екс-директор миколаївського аеропорту отримав рік умовно за дачу хабара губернатору Савченко

У Миколаєві 28 грудня суддя Володимир Алейніков оголосив обвинувальний вирок екс-директору КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Михайло Галайко, обвинявшемуся в дачі хабара голові Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченко.

Напередодні Галайко перед судом визнав свою провину в тому, що давав хабар і підтвердив добровільність угоди з прокурором. При цьому сторона держобвинувачення прийшла і до міри покарання – чотири роки позбавлення волі, але із звільненням від в’язниці з випробувальним терміном в один рік.