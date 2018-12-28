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У Канаді дві величезні баржі пошкодили кілька об’єктів у порту

28.12.2018

В Канаде две огромные баржи повредили несколько объектов в порту У Канаді зірвалися з якоря дві баржі розміром з футбольне поле

Дві баржі, кожна розміром з футбольне поле, зірвалися з якоря і пошкодили кілька об’єктів в порту канадського Ванкувера.
Інцидент стався близько 5 години ранку, коли два зчеплені баржі, що перевозили морські контейнери, зірвалися з причалу і почали дрейфувати в порту Ванкувера. Вони пошкодили базу гідролітаків, ресторан і два дорогі яхти в гавані. Загальні збитки склали близько 1 млн дол.

З допомогою двох місцевих буксирів, двох портових суден і поліцейської човни правоохоронцям за три години вдалося відтягнути баржі до місця стоянки і пришвартувати.

Зараз вже почалося розслідування інциденту, встановлені компанії-власники барж.

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