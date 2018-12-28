У Канаді дві величезні баржі пошкодили кілька об’єктів у порту

У Канаді зірвалися з якоря дві баржі розміром з футбольне поле



Дві баржі, кожна розміром з футбольне поле, зірвалися з якоря і пошкодили кілька об’єктів в порту канадського Ванкувера.

Інцидент стався близько 5 години ранку, коли два зчеплені баржі, що перевозили морські контейнери, зірвалися з причалу і почали дрейфувати в порту Ванкувера. Вони пошкодили базу гідролітаків, ресторан і два дорогі яхти в гавані. Загальні збитки склали близько 1 млн дол.

З допомогою двох місцевих буксирів, двох портових суден і поліцейської човни правоохоронцям за три години вдалося відтягнути баржі до місця стоянки і пришвартувати.

Зараз вже почалося розслідування інциденту, встановлені компанії-власники барж.