У Києві судитимуть екс-заступника глави району, растратившего мільйон

Київською місцевою прокуратурою № 3 направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника голови Деснянської райдержадміністрації, який допустив розтрату бюджетних коштів у сумі понад 1 млн гривень.

Правоохоронці встановили, що в 2016 році вказана посадова особа, виконуючи обов’язки голови Деснянської РДА, прийняв рішення про виділення бюджетних коштів на капітальний ремонт об’єктів теплопостачання. Однак, як з’ясувалося, зазначені об’єкти не перебували у віданні райдержадміністрації, а були передані у володіння та користування ВАТ «АК «Київводоканал», тому мали ремонтуватися за рахунок зазначеного акціонерного товариства. Збитки, завдані державі діями посадової особи, підтверджені висновками судово-економічної експертизи.

В даний час досудове розслідування у кримінальному виробництва завершено. Обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України направлено до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду по суті.