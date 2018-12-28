Турецькі митники встановили новий рекорд з вилучення наркотиків

За фактом відкрито кримінальне провадження



Митники підкреслили, що вантаж наркотиків був зареєстрований як найбільший за обсягом, вилучений за один раз.

“Митна охорона контрольно-пропускного прикордонного пункту Ипсала вилучила 1,5 тонни канабісу. Цей вантаж наркотиків був зареєстрований як найбільший за обсягом, вилучений за один раз”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вантаж прибув з Албанії. Одна і та ж компанія направила через той же пропускний пункт в Туреччину спочатку одна вантажівка з соєю, а в другому вантажівці були наркотики, замасковані під сою.

В ході ренгенографической перевірки митники помітили різницю в щільності вмісту мішків у першому і другому вантажівках, тому другий вантажівка відправили на додаткову перевірку. Після його відкриття в мішках замість сої виявили канабіс. Всього було вилучено 1 тонну 524 кілограма канабісу 152 мішках по 10 кг

За фактом відкрито кримінальне провадження. Був затриманий водій вантажівки і ще дві людини, ведеться слідство.