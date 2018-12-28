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Турецькі митники встановили новий рекорд з вилучення наркотиків

28.12.2018

Турецкие таможенники установили новый рекорд по изъятию наркотиковЗа фактом відкрито кримінальне провадження

Митники підкреслили, що вантаж наркотиків був зареєстрований як найбільший за обсягом, вилучений за один раз.

“Митна охорона контрольно-пропускного прикордонного пункту Ипсала вилучила 1,5 тонни канабісу. Цей вантаж наркотиків був зареєстрований як найбільший за обсягом, вилучений за один раз”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вантаж прибув з Албанії. Одна і та ж компанія направила через той же пропускний пункт в Туреччину спочатку одна вантажівка з соєю, а в другому вантажівці були наркотики, замасковані під сою.

В ході ренгенографической перевірки митники помітили різницю в щільності вмісту мішків у першому і другому вантажівках, тому другий вантажівка відправили на додаткову перевірку. Після його відкриття в мішках замість сої виявили канабіс. Всього було вилучено 1 тонну 524 кілограма канабісу 152 мішках по 10 кг

За фактом відкрито кримінальне провадження. Був затриманий водій вантажівки і ще дві людини, ведеться слідство.

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