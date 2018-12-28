«Здавалося, ніби це теракт»: в дитсадку Казахстану феєрверки полетіли у дітей і батьків

В одному з дитячих садів Казахстану новорічний ранок з феєрверками пішов не за планом і все закінчилося масовою панікою.

Вбрані в Санта-Клаусів діти виступали перед батьками і брали участь у святковому поданні. Вони спостерігали за запуском феєрверку, але в один момент поруч з ними стали вибухати інші коробки з піротехнікою.

Зал наповнився сірчаним димом, а присутні, панікуючи, намагалися закритися руками або сховатися. В результаті інциденту, на щастя, ніхто серйозно не постраждав.

«Здавалося, що це стрільба, як ніби це теракт або дитячий сад в облозі», — розповів очевидець.

За інформацією місцевих ЗМІ, співробітники дитсадка планували використовувати феєрверки, призначені для внутрішніх приміщень, але помилково використовували зовнішню піротехніку.