Лукашенко віддав дружині «Міс Білорусь — 2018»

Президент Білорусії Олександр Лукашенко з’явився на новорічному балу у Палаці Незалежності з переможницею національного конкурсу краси «Міс Білорусь — 2018» Марією Василевич. Про це повідомляється на сайті глави держави.

На балу брали участь близько 300 школярів і студентів, що досягли успіхів у навчанні, творчості та спорті. За словами білоруського лідера, цей захід став першим традиційним балом «в його класичному поданні».

В ході новорічного свята глава держави виконав повільний танець разом з Василевич. Вони за руку пройшли в центр залу і почали танцювати в оточенні інших гостей.

Президент Білорусії також виголосив урочисту промову, під час якої він припустив, що між владою та молоддю трапляються непорозуміння, що показує «проблему батьків і дітей». Тим не менш важливо, що влада і населення дивляться в одному напрямку — в майбутнє Білорусі.

Лукашенко в шлюбі з Галиною Родионовной Лукашенко з 1975 року. Вона вважається першою леді Республіки Білорусі з 1994 року.

У середині липня стало відомо, що Лукашенко запропонував «Міс Білорусь — 2018» попрацювати в колгоспі. Глава держави припустив, що дівчина зможе очолити колгосп «Батьківщина», і запитав, чи вміє вона рахувати на рахунках.