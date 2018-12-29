Біля пірамід Єгипту підірваний автобус з туристами: є жертви і поранені

Біля столиці Єгипту Каїра в п’ятницю, 28 грудня, стався вибух в туристичному автобусі, щонайменше двоє людей загинули, ще 12 отримали поранення.

Згідно з джерелами, автобус перевозив туристів з В’єтнаму.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило, що НП сталася через вибухового пристрою, який спрацював у той момент, коли автобус проїжджав повз, а також підтвердило інформацію про жертви і постраждалих.

За попередніми даними, двоє поранених є єгиптянами — водієм і працівником туристичної компанії.

“Вибухнув саморобний вибуховий пристрій, закладений біля стіни під час проходження автобуса з 14 в’єтнамськими туристами. На місце виїхали сили правопорядку, з’ясовуються обставини”, — йдеться в повідомленні МВС.