У Чехії грабіжник захопив заручників у банку

У другій половині дня в п’ятницю грабіжник спробував пограбувати банк у місті Пршибрам в Центральній Чехії, після чого захопив у заручники 9 осіб.

За інформацією поліції, злочинець повідомив, що не хоче нікого образити. Представник Unicredit Bank Петро Плочек і представник поліції Моніка Шиндлова заявили, що один заручник вже був звільнений.

Також повідомляється, що на місці знаходиться підрозділ поліції і поліцейський парламентер. За словами представника місцевих правоохоронних органів, незабаром почнуться переговори зі злочинцем.