В Україні зросла середня зарплата: кому пощастило більше всіх

В Україні за рік на 22,49% зросла середня зарплата – станом на листопад вона склала 9161 гривень.

Про це в Facebook розповів керуючий приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць, надавши рейтинги.

“Середня зарплата в Україні в листопаді 2018 склала 9161 грн, це + 22,49% за рік. Приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції склав 11,4% за рік. Регіони з найбільшими середніми зарплатами: Київ – 13897 грн; Донецька обл. – 9977 грн; Київська обл. – 9447 грн”, – підкреслив Компанієць.



Він пояснив, що в Чернівецькій області за місяць зросли зарплати більш ніж на 5%, у зв’язку з чим регіон вийшов з рейтингу аутсайдерів.

Регіони з найменшими середніми зарплатами:

1) Чернігівська обл. – 7221 грн;

2) Херсонська обл – 7234 грн;

3) Кіровоградська обл. – 7391 грн.

Аналітик уточнив, що в Україні найбільше заробляють працівники сфер фінансової і страхової діяльності, інформації і телекомунікацій, державного управління та оборони і обов’язкового соціального страхування.

1) Фінансова та страхова діяльність – 16479 грн;

2) Інформація та телекомунікації – 15 172 грн;

3) Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 13 440 грн.

Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності:

1) Тимчасове розміщення та організація харчування – 5910 грн;

2) охорона Здоров’я та надання соціальної допомоги – 5997 грн;

3) Освіта – 6938 грн.