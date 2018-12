Помер знаменитий письменник Ізраїлю з українським корінням: що про нього відомо

В Єрусалимі помер відомий ізраїльський письменник з українським корінням Амос Оз у віці 79 років.

Як написала його дочка в своєму мікроблозі в Twitter, це сталося через рак під час сну, коли він перебував в оточенні близьких.

Вона попросила журналістів не турбувати дзвінками і подякувала всім за підтримку. Оз вважався одним з найбільших сучасних ізраїльських літераторів і неодноразово включався в списки фаворитів Нобелівської премії з літератури.

Він народився в Єрусалимі в 1939 році в родині емігрантів. Батько письменника був родом з Одеси, а мати – Рівне. Сам Оз брав участь у Шестиденній війні та у війні Судного дня. Після 1967 року опублікував безліч статей і есе про арабо-ізраїльському конфлікті.

Письменник став автором книг, перекладених на 38 мовах у 36 країнах світу. А його роман “Міхаель” включений критиками в список 100 кращих літературних творів XX століття.

У 1997 році президент Франції Жак Ширак нагородив письменника орденом Почесного легіону. З 1991 року він був дійсним членом Академії мови іврит. У 2009 році Оз вважався основним претендентом на Нобелівську премію з літератури, проте її отримала німецька письменниця Герта Мюллер. А в 2013 році Амос Оз став лауреатом престижної літературної премії Франца Кафки.

Відомо також, що він викладав в Оксфордському університеті, Єврейському університеті в Єрусалимі, і в Коледжі Колорадо. Більш того, Амос Оз став лауреатом Премії імені Бялика в 1986 році, Премії Ізраїлю по літературі 1998 року, Премії Гете в 2005 році.

My beloved father, Amos Oz, a wonderful family man, an author, a man of peace and moderation, died today peacefully after a short battle with cancer. He was surrounded by his lovers and knew it to the end.

May his good legacy continue to amend the world.

— Fania Oz-Salzberger פניה עוז-זלצברגר (@faniaoz) 28 грудня 2018 р.