“Авангард” назвали причиною паніки в США

Гіперзвуковий комплекс «Авангард» став причиною паніки в Пентагоні. Про це пише Welt.

На думку автора статті, для галузевих експертів запуск в Росії гіперзвукової ракети не викликає подиву, але змушує ще більше турбуватися про наслідки. Ще в березні начальник Стратегічного командування США Джон Хайтен заявив, що у Пентагону немає систем захисту від подібної зброї. Тепер у США діють під тиском», оголосивши терміновий таємний тендер на розробку і реалізацію комплексу перехоплення таких ракет.

Раніше 29 грудня головний редактор журналу «Арсенал Вітчизни» Віктор Мураховський припустив, що відділення боєголовки від носія у «Авангарду» відбувається набагато раніше, ніж у звичайних міжконтинентальних балістичних ракет (1200-1500 кілометрів над поверхнею Землі). За його словами, з-за цього сучасні системи протиракетної оборони не здатні перехопити російську розробку.

Останній раз випробувальний пуск ракети комплексу з гиперзвуковым планують крилатим бойовим блоком «Авангард» був проведений 26 грудня за наказом президента Росії Володимира Путіна. В ході випробувань бойовий блок ракети набрав швидкість близько 27 Махов (швидкості звуку). За словами віце-прем’єра Юрія Борисова, «на цих швидкостях жодна протиракета його не може збити».