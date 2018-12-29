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Супрун дозволила дивитися на “зварювання”, але не всім

29.12.2018

Супрун разрешила смотреть на ’’сварку’’, но не всем

На процес зварювальних робіт можна дивитися без шкоди для здоров’я, але при певних умовах.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, уточнивши, що страх про серйозне пошкодження зору або його втрату є перебільшеним.

“Тому ми цей міф зруйнували. Якщо ви йдете по вулиці і помітили, що де працює зварник – пошкодження зору дуже малоймовірно. Але це стосується суто перехожих на вулиці, і ні в якому разі не фахівців, що працюють з “зварювання”. Іскри від “зварювання” містять ультрафіолетове випромінювання, яке може призвести до опіків очі”, – пояснила вона.

За словами Супрун, серед симптомів буде проявлятися біль в очах, почервоніння, чутливість до яскравого світла і головний біль.

“Чим довше ви піддаєтеся впливу ультрафіолетових променів, тим сильніше будуть симптоми. Зазвичай за день – два все має нормалізуватися. Але про подальший перебіг хвороби і лікування може робити висновки тільки лікар, тому при необхідності обов’язково зверніться до нього”, – додала вона.

Супрун уточнила, що все залежить від процесу “зварювання”, струму та інших умов навколишнього середовища.

“Немає чітких нормативів про те, з якої відстані дивитися на неї безпечно, а з якою немає. Тому спеціально стояти і дивитися на зварювання без захисного обладнання для очей не варто”, – резюмувала вона.

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