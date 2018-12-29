Супрун дозволила дивитися на “зварювання”, але не всім

На процес зварювальних робіт можна дивитися без шкоди для здоров’я, але при певних умовах.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, уточнивши, що страх про серйозне пошкодження зору або його втрату є перебільшеним.

“Тому ми цей міф зруйнували. Якщо ви йдете по вулиці і помітили, що де працює зварник – пошкодження зору дуже малоймовірно. Але це стосується суто перехожих на вулиці, і ні в якому разі не фахівців, що працюють з “зварювання”. Іскри від “зварювання” містять ультрафіолетове випромінювання, яке може призвести до опіків очі”, – пояснила вона.

За словами Супрун, серед симптомів буде проявлятися біль в очах, почервоніння, чутливість до яскравого світла і головний біль.

“Чим довше ви піддаєтеся впливу ультрафіолетових променів, тим сильніше будуть симптоми. Зазвичай за день – два все має нормалізуватися. Але про подальший перебіг хвороби і лікування може робити висновки тільки лікар, тому при необхідності обов’язково зверніться до нього”, – додала вона.

Супрун уточнила, що все залежить від процесу “зварювання”, струму та інших умов навколишнього середовища.

“Немає чітких нормативів про те, з якої відстані дивитися на неї безпечно, а з якою немає. Тому спеціально стояти і дивитися на зварювання без захисного обладнання для очей не варто”, – резюмувала вона.