Рейтинг Порошенко виріс, і він може вийти у другий тур виборів – соцопитування

За даними опитування фонду “Демократичні ініціативи”, проголосувати за Петра Порошенка на виборах президента України готові близько 14% виборців, повідомила соціолог Ірина Бекешкіна.

За останній час рейтинг президента України Петра Порошенка виріс, і на чергових президентських виборах за нього готові проголосувати 13,8% виборців. Про це 28 грудня на брифінгу, присвяченому підсумкам загальнонаціонального опитування, повідомила глава фонду “Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна, передає телеканал “Прямий”.

“16% серед тих, хто планує йти на вибори, готові проголосувати за лідера “Батьківщини”] Юлію Тимошенко. Далі йде Порошенко, чий рейтинг за цей час виріс. Я думаю, це, насамперед, пояснюється подіями томосу [про автокефалію української православної церкви]”, – розповіла Бекешкіна.

Вона додала, що в списку кандидатів у президенти при опитуванні включили всі можливі кандидатури, тому навряд чи на виборах можуть з’явитися несподівані претенденти, які мають високий рівень підтримки.

“Далі йдуть Володимир Зеленський – 8,8%, Юрій Бойко – 8,4%, Анатолій Гриценко – 6,8%, Олег Ляшко – 6,9%, Євген Мураєв – 3,1%, Олександр Шевченко – 2,9%, Святослав Вакарчук – 2,6%, Андрій Садовий – 2,4%. Не визначилися з кандидатом серед тих, хто готовий брати участь у виборах, лише 13% виборців”, – повідомила соціолог.

Взяти участь у виборах президента планують 76% респондентів, що більше, ніж у попередніх опитуваннях.

“Тимошенко має підтримку у всіх регіонах України. Порошенко теж майже у всіх, за винятком сходу. Інші кандидати діляться регіонально. Гриценко і Вакарчука підтримують переважно на заході та в центрі, Бойко – на півдні і сході, Вілкула та Мураєва – на сході. Садового і Шевченка – на заході. А Зеленський і Ляшко удвох ділять центр, південь і схід”, – розповіла Бекешкіна.

Вона додала, що, за даними опитування, Тимошенко в другому турі перемагає у Порошенка і Бойко, а голоси в разі виходу в другий тур Зеленського і Гриценко розділилися майже порівну.

“Порошенко може перемогти Бойко. А що стосується Гриценка, Зеленського і Тимошенко, тут питання більш складне. Важливо, що з приводу пар другого туру визначилися 40% респондентів… Це голосування “за”. Інші будуть голосувати за одного з кандидатів, щоб не переміг його опонент”, – підсумувала вона.

Вибори президента України пройдуть 31 березня 2019 року.