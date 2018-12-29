Росія і Великобританія повернуть один одному дипломатів

Росія та Великобританія почнуть відновлювати чисельність дипмісій в столицях з січня 2019 року. Таку заяву зробив російський посол в Лондоні Олександр Яковенко в ефірі телеканалу «Росія 24», передає «Інтерфакс».

«У нас досягнута принципова домовленість про те, що десь у січні місяці дипломатичний склад буде відновлюватися як у Москві, так і в Лондоні», — сказав він. Яковенко зазначив, що не впевнений в поверненні до роботи всіх співробітників. У той же час він додав, що «половина посольства буде відновлена».

Як пише агентство, переговори про часткове відновлення складу диппредставництв почалися раніше в грудні, однак процес йде повільно із-за затримок з британської сторони.

Відносини Росії і Великобританії погіршилися в березні 2018 року після того, як в британському Солсбері нервово-паралітичним речовиною класу «Новачок» був отруєний колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Лондон поклав відповідальність за події на російські спецслужби і выслалроссийских дипломатів-розвідників». Москва відкинула всі звинувачення і відповіла дзеркально.