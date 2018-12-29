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“Дівчисько вгамуватися!”: у Набережних Челнах корпоратив завершився масовою бійкою

29.12.2018

"Девчонку угомоните!": в Набережных Челнах корпоратив завершился массовой дракой

Співробітники компанії “Автоскло” влаштували масову бійку під час новорічної вечірки в кафе в Набережних Челнах. У бійці брали участь як чоловіки, так і жінки, причому розборонити останніх у ведучої корпоративу вийшло далеко не відразу. Очевидець зняв зустріч колег на відео.

Сутичка сталася в кафе “Грильбург”, співробітники якого підтвердили “БІЗНЕС Online”, що інцидент стався в них, вже під кінець заходу, під час дискотеки. Що стало причиною розбрату, залишається невідомим.

На місце прибули співробітники приватної охоронної фірми, які і вивели бешкетників на вулицю та передали поліції. Пізніше представники компанії заплатили за розбитий посуд і меблі.

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