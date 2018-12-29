Кличко перетворив Київ на місто-вбивцю

Кличко — великий боксер. Але після вечірньої поїздки по Кільцевій і околицях, я зрозумів, що весь час свого мерства він тупо бив місто. Це вже крутіше Кіровограда.

Таку думку висловив сьогодні ввечері у Фейсбуці відомий журналіст, колишній прес-секретар СБУ, екс-радник міністра внутрішніх справ, головний редактор сайту ОРД ” Станіслав Речинський.

Війни тут не було, але всі у воронках. Взагалі, Київ перетворився на місто-вбивцю. Темно, купа нерегульованих переходів…морок.

Якщо б замість Кличка ми вибрали дрессированную мавпу — результат був би той самий.

Реально містом рулять каламутні ділки начебто столара, палатного, фукса. І рулять чисто в свою кишеню.

А місто вже тупо склеює ласти…

Раніше сьогодні Речинський опублікував ще цей пост, стосується не тільки столиці:

— Якщо прогулюючись по своєму місту ви раптом помічаєте дике кількість ігрових залів, сусідніх з ломбардами … чи Немає у вас відчуття, що міська влада здійснила свою юнацьку мрію, щоб на кожному кутку був її, влади, катран для гри в наперстки?

Та й не тільки в нашому місті, а по всій країні. Коли «наперстки» стають ідеологією влади, то й патріотизм у цієї влади може бути тільки наперстковим