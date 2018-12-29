У Бразилії бачили саму рідкісну птицю на планеті

Пташка відрізняється незвичайним співом.
Бразильські вчені виявили одну з найрідкісніших на планеті птахів, повідомляє Science Alert.
Мова йде про птаха топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni), яка відрізняється незвичайним співом.
Відзначається, що в світі залишилося всього кілька особин цього виду птахів. Топаколо Штреземанна були вперше помічені в 1830-х роках.
Рідкісний птах середнього розміру з довгим хвостом і характерними щетинками на лобі. Ще топаколо Штреземанна відрізняється незвичайним співом.