У Бразилії бачили саму рідкісну птицю на планеті

Пташка відрізняється незвичайним співом.



Бразильські вчені виявили одну з найрідкісніших на планеті птахів, повідомляє Science Alert.

Мова йде про птаха топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni), яка відрізняється незвичайним співом.

Відзначається, що в світі залишилося всього кілька особин цього виду птахів. Топаколо Штреземанна були вперше помічені в 1830-х роках.

Рідкісний птах середнього розміру з довгим хвостом і характерними щетинками на лобі. Ще топаколо Штреземанна відрізняється незвичайним співом.