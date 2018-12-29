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У Бразилії бачили саму рідкісну птицю на планеті

29.12.2018

В Бразилии видели самую редкую птицу на планетеПташка відрізняється незвичайним співом.

Бразильські вчені виявили одну з найрідкісніших на планеті птахів, повідомляє Science Alert.

Мова йде про птаха топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni), яка відрізняється незвичайним співом.

Відзначається, що в світі залишилося всього кілька особин цього виду птахів. Топаколо Штреземанна були вперше помічені в 1830-х роках.

Рідкісний птах середнього розміру з довгим хвостом і характерними щетинками на лобі. Ще топаколо Штреземанна відрізняється незвичайним співом.

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