В Австралії рибалки перечекали грозу в кишить крокодилами річці

Зневірені рибалки активували радіомаяк.



В Австралії група рибалок була змушена перечекати грозу на зламаній човні посеред кишить крокодилами річки.

Про це повідомляє інформаційний портал ABC News.

Інцидент стався в середу, 26 грудня, в регіоні Північна територія в річковій системі Дейлі, відомої тим, що в ній водиться безліч крокодилів. Троє чоловіків 27, 29 і 37 років відправилися на риболовлю, один з них вперше катався на човні.

Водна прогулянка не задалася з самого початку: рибалки сіли на мілину, пошкодили водяний насос і перегріли мотор. Їм вдалося дещо полагодити судно, але незабаром воно зламалося посеред річки, і чоловіки були змушені дрейфувати. Незабаром погода зіпсувалася: почалася буря з грозою. Зневірені рибалки активували радіомаяк.

Сигнал взяли прикордонники близько 19:00 за місцевим часом і перенаправили його в поліцію. Поліцейські на човні припливли на місце, звідки був поданий сигнал, але не могли виявити рибалок до півночі.